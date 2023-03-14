Жительница Тульской области предстанет перед судом за случайное убийство знакомого пенсионера Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 29 по 30 декабря 2022 года 43-летняя женщина, проживающая в поселке Новая Черепеть, поссорилась со своим 70-летним знакомым. Находясь в его квартире, она нанесла пожилому мужчине руками и ногами множественные удары по голове, туловищу и конечностям. Пенсионер скончался от полученных травм на месте происшествия.

После случившегося, злоумышленница позвонила в скорую помощь и полицию, сообщив ложную информацию о том, что якобы к пострадавшему приходили знакомые, которые его и избили.

Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент уголовно дело направлено в суд для рассмотрения по существу.