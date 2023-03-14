Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 марта 2023 13:16

Жительница Тульской области предстанет перед судом за случайное убийство знакомого пенсионера

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Тульской области предстанет перед судом за случайное убийство знакомого пенсионера

Жительница Тульской области предстанет перед судом за случайное убийство знакомого пенсионера

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 29 по 30 декабря 2022 года 43-летняя женщина, проживающая в поселке Новая Черепеть, поссорилась со своим 70-летним знакомым. Находясь в его квартире, она нанесла пожилому мужчине руками и ногами множественные удары по голове, туловищу и конечностям. Пенсионер скончался от полученных травм на месте происшествия.

После случившегося, злоумышленница позвонила в скорую помощь и полицию, сообщив ложную информацию о том, что якобы к пострадавшему приходили знакомые, которые его и избили.

Женщина обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). В данный момент уголовно дело направлено в суд для рассмотрения по существу.