В Тульской области осудили за мошенничество экс-дознавателя полиции и адвоката Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Тульской области суд признал виновными в мошенничестве экс-начальника группы дознания отдела полиции «Белевский» и адвоката, которая получала деньги за якобы участие в действиях по уголовным делам.

Установлено, что с апреля 2020 по июль 2021 года адвокат предоставляла дознавателю заявления на выплаты вознаграждений с ложными сведениями о количестве дней участия в действиях по уголовным делам. По этим заявлениям дознаватель, используя служебное положение, составляла постановления и справки-графики. Это позволило адвокату необоснованно получать денежные средства и распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Приговором суда бывшему начальнику группы дознания назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и штраф в размере 400 тысяч рублей. Адвокату - в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей, согласно ч. 3 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 303 УК РФ. Представительницу полиции также лишили звания майора и на три года запретили занимать должности в системе правоохранительных органов. Такой же срок адвокат не сможет заниматься своей профессиональной деятельностью.