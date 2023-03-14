В Туле заключили под стражу бывшего руководителя стройкомпаний за мошенничество при исполнении контракта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По версии следствия на протяжении полутора лет обвиняемый, являясь руководителем ООО «Альянс Сервис» и гендиректором ООО «КапиталСтройСервис», совместно с другими лицами представил в региональное Министерство природных ресурсов и экологии акты и справки о стоимости выполненных работ для оплаты исполнения контракта.

Однако документы содержали ложную информацию об объемах выполненных работ, их стоимости и были занижены на сумму более чем на 23 млн рублей.

Постановлением суда по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» в отношении директора строительных фирм избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и одни сутки.

Постановление в законную силу не вступило.