Лобовое столкновение с благополучным исходом: ДТП в Черноском районе Тульской области Фото: материалы пресс-служб

13 марта в 08:45 на третьем километре автоподъезда к населенному пункту Скуратовский от автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области 62-летний мужчина за рулем LADA 212140 не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ 210930 под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель «девятки», который после оказания медицинской помощи на месте был отпущен.