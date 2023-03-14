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НовостиПроисшествия14 марта 2023 10:15

Лобовое столкновение с благополучным исходом: ДТП в Черноском районе Тульской области

В аварию попали две легковушки ВАЗовского автопрома разных поколений
Игорь КОПЫТОВ
Лобовое столкновение с благополучным исходом: ДТП в Черноском районе Тульской области

Лобовое столкновение с благополучным исходом: ДТП в Черноском районе Тульской области

Фото: материалы пресс-служб

13 марта в 08:45 на третьем километре автоподъезда к населенному пункту Скуратовский от автодороги М-2 «Крым» Чернского района Тульской области 62-летний мужчина за рулем LADA 212140 не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с автомобилем ВАЗ 210930 под управлением 60-летнего мужчины. В результате ДТП пострадал водитель «девятки», который после оказания медицинской помощи на месте был отпущен.