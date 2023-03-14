Тульские каратистки стали победительницами и призерами Чемпионата и Первенства ЦФО Фото: материалы пресс-служб

Чемпионат и Первенство Центрального Федерального округа по всестилевому карате, проходившие в Рязани, собрали почти 530 спортсменов из 13 регионов. Тульскую область на них представляли воспитанницы тульской спортивной школы олимпийского резерва «Восток».

Так, в Первенстве ЦФО среди девочек в возрасте 12-13 лет в весовой категории 50 килограммов Татьяна Семина заняла второе место. В Чемпионате же Марина Пьянкова в абсолютной весовой категории завоевала золото, а в весовой категории 60 килограммов — серебро.

Спортсменок подготовил тренер Алексей Плехоткин.