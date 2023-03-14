Нетрезвая тулячка напала на приехавших по вызову полицейских и теперь заплатит 40 тысяч штрафа Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что 31 августа 2022 в 19:05 в дежурную часть отдела полиции «Болоховское» позвонила женщина, сообщиашая о человеке, который избил ее в июле того же года.

Прибывший на место вызова оперуполномоченный предъявил удостоверение и потребовал проехать с ним для прохождения медицинского освидетельствования, так как она была нетрезва. В ответ женщина ударила его по лицу.

К счастью, обошлось без травм, иначе приговор суда мог бы оказаться гораздо более суровым. А так дебоширка оказалась оштрафована на 40 тысяч рублей.

До вступления приговора суда в законную силу мера пресечения осужденной оставлена прежняя – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.