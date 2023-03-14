В тульских парках прекратили работу открытые катки Фото: материалы пресс-служб

Причина закрытия ледовых площадок в городских парках — неблагоприятные погодные условия. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе сохранятся суточные плюсовые температуры. Выдержать их естественное покрытие уже не сможет, восстановиться в случае возможного похолодания — тоже. Поэтому ледовые площадки закрываются до следующего сезона.

Накануне выходных работники парков пытались ограничить площади, задействованные для посещения в надежде на то, что температуры будут пониже. Однако весна решила по-своему.

«Спасибо, что были с нами в зимнем сезоне 2022/2023», — написали представили парка в своей группе в социальных сетях.