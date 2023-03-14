В Тульской области психически неуравновешенная тулячка избила лопатой врача-педиатра Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 28 декабря 2022 года 40-летняя жительница поселка Рассвет города Тулы, страдающая хроническим психическим расстройством, встретила в подъезде дома № 2 местного врача-педиатра и, высказывая угрозы убийством нанесла той садовой металлической штыковой лопатой несколько ударов, в том числе по голове.

С полученными повреждениями 60-летнюю потерпевшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Теперь по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) неуравновешенная дебоширка решением суда будет принудительно направлена на лечение в соответствующее учреждение.