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НовостиПроисшествия14 марта 2023 6:52

В центре Тулы на улице Советской столкнулись легковушка и патрульный автомобиль

Обошлось без пострадавших
Игорь КОПЫТОВ
В центре Тулы на улице Советской столкнулись легковушка и патрульный автомобиль

В центре Тулы на улице Советской столкнулись легковушка и патрульный автомобиль

Фото: соцсети

13 марта на улице Советской в Туле напротив здания правительства произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ 2112» столкнулся со стоящим на обочине патрульным автомобилем «Ниссан Тиана».

В УГИБДД УМВД России по Тульской области отметили, что в момент инцидента автомобиль полиции стоял с включенными проблесковыми маячками. Экипаж исполнял служебные обязанности.

По предварительной информации, виновник аварии был трезв, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Все обстоятельства происшествия будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции.