В центре Тулы на улице Советской столкнулись легковушка и патрульный автомобиль
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13 марта на улице Советской в Туле напротив здания правительства произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ 2112» столкнулся со стоящим на обочине патрульным автомобилем «Ниссан Тиана».
В УГИБДД УМВД России по Тульской области отметили, что в момент инцидента автомобиль полиции стоял с включенными проблесковыми маячками. Экипаж исполнял служебные обязанности.
По предварительной информации, виновник аварии был трезв, в результате происшествия обошлось без пострадавших.
Все обстоятельства происшествия будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции.