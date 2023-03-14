В центре Тулы на улице Советской столкнулись легковушка и патрульный автомобиль Фото: соцсети

13 марта на улице Советской в Туле напротив здания правительства произошло ДТП. Водитель автомобиля «ВАЗ 2112» столкнулся со стоящим на обочине патрульным автомобилем «Ниссан Тиана».

В УГИБДД УМВД России по Тульской области отметили, что в момент инцидента автомобиль полиции стоял с включенными проблесковыми маячками. Экипаж исполнял служебные обязанности.

По предварительной информации, виновник аварии был трезв, в результате происшествия обошлось без пострадавших.

Все обстоятельства происшествия будут установлены сотрудниками Госавтоинспекции.