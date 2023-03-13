Споткнувшейся на территории детского сада о корень девочке в Тульской области присудили 150 тысяч рублей компенсации Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Находясь на территории дошкольного образовательного учреждения под присмотром воспитателя, девочка споткнулась о корневую систему дерева, оставшуюся после спиливания деревьев, и упала. В результате падения ребенок получил травмы.

Учитывая, что со стороны руководства детсада в последствии попыток хоть как-то загладить свою вину не предпринималось, заместитель прокурора Тульской области обратился в суд с заявлением о компенсации морального вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего.

Решением Щекинского межрайонного суда Тульской области детский сад комбинированного вида № 7 теперь будет обязан выплатить родителям девочки 150 тысяч рублей. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре области.