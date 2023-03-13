Выскочил на «встречку» и улетел в кювет: ДТП на трассе М-2 «Крым» под Плавском Тульской области Фото: материалы пресс-служб

12 марта в 21:40 на 257-м километре автодороги М-2 «Крым» на территории Плавского района 21-летний молодой человек за рулем Toyota MARK X выехал на встречную полосу дороги, перескочил ее и финишировал в опору линии электропередачи.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля и его 22-летняя пассажирка, которые с различными травмами были госпитализированы.

В почти аналогичной аварии, произошедшей накануне в Богородицке все находившиеся в салоне погибли на месте ДТП.