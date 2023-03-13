В Туле осудят дебошира, избившего до смерти случайного прохожего возле кафе Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Ночью 25 декабря 27-летний жительТулы, будучи в состоянии алкогольного опьянения после новогоднего корпоратива, недалеко от кафе «Заречный дворик» вступил в конфликт с двумя ранее незнакомыми мужчинами. В ходе перепалки он нанес несколько ударов одного из оппонентов по лицу, голове, туловищу.

От полученных повреждений 43-летний потерпевший скончался в больнице спустя несколько дней.

Теперь, согласно выводам прокурора Зареченского района Тулы несдержанный туляк н обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Уголовное дело направлено в суд.