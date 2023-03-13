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НовостиОбщество13 марта 2023 10:45

Жительница Тульской области добилась через суд отмены штрафа за нарушение масочного режима

Для этого ей пришлось дойти до Верховного суда РФ
Игорь КОПЫТОВ
Жительница Тульской области добилась через суд отмены штрафа за нарушение масочного режима

Жительница Тульской области добилась через суд отмены штрафа за нарушение масочного режима

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительница Новомосковска обратилась в Верховный суд с требованием отменить штраф за нарушение масочного режима. 6 августа 2021 года женщина находилась в ТЦ «Пассаж» в Новомосковске без маски. В результате решением местного городского суда от 7 сентября 2021 года ее оштрафовали на 1000 рублей.

Не желая платить, женщина обратилась с жалобой сначала в областной, а после — в Первый Кассационный суды. Во всех случаях первоначальное решение было оставлено без изменений.

Однако Верховный суд отменил все предыдущие постановления на основании того, что указ о введении коронавирусных ограничений в Тульской области был отменен 30 мая 2022 года. Значит, его положения больше не действуют. А поскольку наказание по ч. 1 ст. 20.6.1 не было исполнено, - это можно считать основанием для прекращения производства.