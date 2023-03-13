Жительница Тульской области добилась через суд отмены штрафа за нарушение масочного режима Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жительница Новомосковска обратилась в Верховный суд с требованием отменить штраф за нарушение масочного режима. 6 августа 2021 года женщина находилась в ТЦ «Пассаж» в Новомосковске без маски. В результате решением местного городского суда от 7 сентября 2021 года ее оштрафовали на 1000 рублей.

Не желая платить, женщина обратилась с жалобой сначала в областной, а после — в Первый Кассационный суды. Во всех случаях первоначальное решение было оставлено без изменений.

Однако Верховный суд отменил все предыдущие постановления на основании того, что указ о введении коронавирусных ограничений в Тульской области был отменен 30 мая 2022 года. Значит, его положения больше не действуют. А поскольку наказание по ч. 1 ст. 20.6.1 не было исполнено, - это можно считать основанием для прекращения производства.