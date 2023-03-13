Жительницу Ефремова Тульской области привлекли за дискредитацию ВС РФ и распространение нацистской символики Фото: соцсети

43-летняя жительница Ефремова, начитавшись многочисленных зарубежных источников информации, решила озвучить свою точку зрения.

Местом для этого она выбрала свою страницу в социальной сети «Одноклассники». При этом допустив сразу два административных правонарушения - по ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

Суд рассмотрел оба материала и признал женщину виновной. Теперь ей предстоит выплатить крупный штраф в размере 41,5 тысяч рублей.