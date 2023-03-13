20 нетрезвых водителей пойманы сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области за минувший уик-энд Фото: материалы пресс-служб

За минувшую пятницу и выходные дни на дорогах Тульской области были остановлены 20 человек, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом двое из них, кроме того, что были нетрезвы, еще были и без водительских прав. Четверо отказались проходить медицинское освидетельствование, а трое при этом также оказались без водительского удостоверения.

В отношении одного водителя за рецидив действий собраны материалы проверки по статье 264.1 УК РФ.

За предыдущий уик-энд в Тульской области задержали 35 нетрезвых водителей.