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НовостиПроисшествия13 марта 2023 9:03

На Пролетарской Площадке в Туле трамвай «боднул» замешкавшийся на путях «Volkswagen»

Инцидент произошел в утренние часы-пик
Игорь КОПЫТОВ
На Пролетарской Площадке в Туле трамвай «боднул» замешкавшийся на путях «Volkswagen»

На Пролетарской Площадке в Туле трамвай «боднул» замешкавшийся на путях «Volkswagen»

Фото: соцсети

13 марта около 10 утра на пересечении улиц Епифанской и Пролетарской в Туле произошло ДТП с участием трамвая. Об этом сообщает городской ситуационный центр.

Двигавшийся вниз по Епифанской трамвай попутно задел притормозивший на путях ближе к светофору кроссовер. К счастью, скорость движения общественного транспорта была невысока — рядом остановка. По имеющейся информации, пострадавших нет.

Аварии на данном месте происходят регулярно — движущиеся параллельно вагонам машины на финальном отрезке перед перекрестком сдают влево, на рельсы, и оказываются на пути следования трамваев.