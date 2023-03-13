В Туле для строительства развязки Восточного обвода и улиц Металлургов с Ложевой снесут автомойку и АЗС Фото: материалы пресс-служб

Двухуровневую развязку на данном месте власти обещают построить уже не первый год — практически с момента пуска в строй второй очереди «Восточки». Речь о необходимости освобождения территории от строений на данном месте шла еще в 2020 году, когда заявлялось о начале проведения разработки проектно-сметной документации.

В 2021 году министерство имущественных и земельных отношений Тульской области судилось с ООО «Фирма «Пронто», которой принадлежал комплекс строений. Как результат - мойку на данной территории уже частично разбирали чуть менее года назад. Но потом все дело застопорилось.

Теперь же власти ищут подрядчика, который будет производить снос оставшихся объектов. Основанием для проведения таких работ стало решение Арбитражного суда Тульской области от 12 октября 2021 года. Работы по сносу должны быть завершены в течение 20 дней после заключения контракта. Максимальная стоимость его составляет 1 861 062,28 руб.