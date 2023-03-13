В Тулу прибыл ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы Фото: Игорь КОПЫТОВ

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия святыня открыта для доступа по 16 марта в храме на улице Октябрьской, 78.

Первые упоминания о Поясе датируются IX веком. Это единственная вещь, которая сохранилась со времен земной жизни Богоматери. По библейскому преданию, она сама сплела пояс из верблюжьей шерсти и носила его все время.

Пояс передавали из поколения в поколение, а с IV века хранили в золотом ковчеге в Константинополе. Затем святыню разделили на части, одна из них хранится на Афоне в Ватопедском монастыре. В 2011 году к 200-летию Казанского кафедрального собора частица Пояса была передана на вечное хранение в Петербург.

Считается, что благодаря Поясу была излечена бесноватая жена императора Льва VI. К святыне чаще всего обращаются православные семьи, не имеющие детей. Считается, что Богородица избавляет женщин от бесплодия и дарует радость материнства.