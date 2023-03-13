Часть большого катка в Центральном парке Тулы перекрыли для доступа из-за погоды Фото: материалы пресс-служб

В Туле в связи с резким потеплением ледовое покрытие катка на Большом кругу ЦПКиО переформировано. Так, доступ закрыт к Рябиновой аллее - об этом сообщают в пресс-службе парка.

А вот каток непосредственно вокруг Зеленой планеты в настоящее время работает в обычном режиме.

Напомним, что из-за резкой оттепели парковый каток — самый большой в городе — уже закрывали в этом году в конце января.