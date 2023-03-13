В Тульской области подтоплены пять населенных пунктов и дорога Фото: материалы пресс-служб

Так, по информации пресс-службы Главного управления МЧС по Тульской области, в результате дождевого паводка и интенсивного таяния снега произошло подтопление приусадебных участков, участка дороги в трех селах городского округа Ефремов, а также в селе Дедилово Киреевского района и деревне Заречье Воловского района.

Кроме того, подтоплен участок дороги в населенном пункте Вязово. Сейчас до него добираются в объезд.

Для уточнения обстановки и координации действий в районы ЧП выехали оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов. Ситуация находится на контроле администраций и Главного управления МЧС России по Тульской области.