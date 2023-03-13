В Туле из-за непогоды затопило сразу несколько улиц Фото: соцсети

Весь город превратился в одну огромную лужу. Так, 12 марта в Туле традиционно затопило остановку «Декабристов» на Металлургов. Об этом проблемном участке говорят не первый год, однако, даже во время прошлогоднего капремонта улицы ничего сделано не было.

В Пролетарском районе Тулы также, как обычно, затопило улицу Карла Маркса на переходе в Калинина. На Ложевой образовалась огромная лужа в низине, ряом со съездом на Восточный обвод.

Еще один потоп — в районе улиц Мосина и Коминтерна, а также автомобильное кольцо у Павшинского моста. Как писали жители города, на низких машинах двигаться было невозможно: вода доходила до выхлопной трубы.