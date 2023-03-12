На улице Оборонной в Туле сбили двух девушек-пешеходов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на улице Оборонной вечером 11 марта произошло ДТП. Так, примерно в 20:00 автомобиль сбил двух молодых девушек. Неизвестный водитель скрылся с места происшествия.

По предварительной информации, девушки-пешеходы 24 и 20 лет переходили дорогу в неположенном месте. В результате ДТП они получили различные травмы. Скорая прибыла на место происшествия спустя 7 минут, оказала пострадавшим медицинскую помощь и отпустила их домой.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также проводятся розыскные мероприятия водителя.