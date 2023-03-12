12 и 26 марта в Туле ограничат движение, стоянку и остановку транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 и 26 марта в связи с проведением футбольных матчей на центральном стадионе «Арсенал в Туле ограничат движения, стоянку и остановку транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, по ул. Жаворонкова на участке от ул. Мориса Тореза до пр. Ленина и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр. Ленина с 00.00 до 22.00 запретят остановку и стоянку всех видов транспорта, а с 8:00 до 22:00 – движение.

Водителей просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут.