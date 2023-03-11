Сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из магазина на улице Восточной в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть полиции обратилась с заявлением женщина из Тулы, работающая в одном из сетевых магазинов города. Из торгового помещения, расположенного по улице Восточная, украли товары различного наименования.

- В ходе проведения оперативных мероприятий и просмотра записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 24-летний туляк. Злоумышленник признался в содеянном, - делятся подробностями сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.