Тулячка воспользовалась чужой банковской картой, теперь ей может грозить до 6 лет лишения свободы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жертвой кражи денег стала 28-летняя тулячка, которая лишилась банковской карты при невыясненных обстоятельствах. Как следствие - с нее произошло списание денежных средств в размере 1162 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить личность злоумышленницы. Ей оказалась 40-летняя местная жительница.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства данного происшествия. Ведь хищение денежных средств с банковской карты квалифицируется как преступление, предусмотренное п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, как кража с банковского счета. И в отличие от обычного хищения чужого имущества, независимо от суммы похищенного, является тяжким преступлением.