Житель Тульской области убил хозяина своей квартиры из-за неуплаты коммунальных платежей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Дубенском районе Тульской области 37-летний мужчина убил хозяина своей квартиры из-за неуплаты коммунальных платежей. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Было установлено, что 23 декабря 2023 года мужчина, проживающий в Дубенском района, находился в состоянии алкогольного опьянения и поссорился с хозяином квартиры. Как выяснилось, конфликт возник из-за неуплаты гостем коммунальных платежей.

В результате ссоры злоумышленник нанес 57-летнему мужчине два удара ножом в область головы, а также несколько ударов кулаком по лицу и телу. Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия. После убийства, обвиняемый перетащил тело в ванную комнату и продолжил употреблять спиртное. Об происшествии он сообщил в полицию на следующий день.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.