С 15 марта в Тульской области будет работать «горячая линия», посвященная Всемирному дню прав потребителей Фото: Игорь КОПЫТОВ

В рамках проведения Всемирного дня прав потребителей Управление Роспотребнадзора по Тульской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» при участии представителей общественных объединений потребителей открывают работу временной телефонной горячей линии.

Консультации будут проходиться с 13 по 24 марта 2023 года с 10:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по телефонам:

в Туле — 55-55-50; 22-33-51;

в Алексине — 4-09-30; 4-13-41;

в Ефремове - 6-31-81;

в Суворове - 2-48-96;

в Новомосковске - 6-51-68; 6-10-28;

в Щекино - 5-33-81; 5-89-95, 5-37-37.

Помимо того, можно позвонить по круглосуточному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43.