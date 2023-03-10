Жительница Тулы украла у родной бабушки золотой браслет Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции обратилась 74-летняя пожилая женщина, проживающая в Туле. Из её дома совершена украли золотой браслет.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем 36-летняя нигде не работающая внучка потерпевшей была задержана. В отделении полиции злоумышленница полностью призналась в содеянном.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.