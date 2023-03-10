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НовостиПроисшествия10 марта 2023 12:05

Жительница Тулы украла у родной бабушки золотой браслет

Сотрудники полиции задержали преступницу
Михаил КОРЕНЮГИН
Жительница Тулы украла у родной бабушки золотой браслет

Жительница Тулы украла у родной бабушки золотой браслет

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В дежурную часть отдела полиции обратилась 74-летняя пожилая женщина, проживающая в Туле. Из её дома совершена украли золотой браслет.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявительницы. В дальнейшем 36-летняя нигде не работающая внучка потерпевшей была задержана. В отделении полиции злоумышленница полностью призналась в содеянном.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.