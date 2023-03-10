Администрация города Тулы прокомментировала ситуацию с провалившимся в яму автомобилем

Администрация города Тулы прокомментировала ситуацию с провалившемся в яму автомобилем Фото: Алексей ФОКИН (фото)

По предварительному обследованию, причиной разрушения колодца стало нарушение целостности плиты перекрытия, вследствие чего часть люка смотрового колодца, которая находится в уровне дорожного покрытия, обрушилась.

- По результатам обследования, проведенного с сотрудниками АО «Тулагорводоканал», установлено, что данный колодец является частным. В нем расположена частная врезка в сети водопровода, - делятся подробностями администрация города.

В данный момент автомобиль был эвакуирован. Также запланировано проведение комплексного обследования причин и определение перечня необходимых мер для устранения дефекта. Собственник колодца отказался приводить колодец в нормативное состояние за счет собственных средств.

Напомним, утром 10 марта автомобиль Peugeot, за рулем которого находилась женщина-водитель, угодил колесом в разрушенный колодец, диаметр которого составляет более одного метра.