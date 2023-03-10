Суд взыскал в пользу государства сумму полученных экс-деканом тульского вуза взятки Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле по иску прокурора суд взыскал с бывшего декана тульского филиала ФГБОУ ВГУЮ «РПА Минюста России» Игоря Скрябина сумму полученных им со студентов взяток.

Было установлено, что мужчина, пользуясь своим служебным положением, на протяжении полутора лет брал взятки за решение проблем с академическими задолженностями. Таким образом он «заработал» 206 тысяч рублей.

Суд ранее по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия) назначил ему штраф в 3 миллиона рублей и лишил права заниматься преподавательской деятельностью в течении 5 лет. Дополнительно, при дальнейшем рассмотрении дела, теперь Скрябин должен будет вернуть в доход государства всю сумму взяток.