В Туле на проспекте Ленина странный молодой человек бросался под колеса проезжающих автомобилей

В Туле на проспекте Ленина странный молодой человек бросался код коса проезжающих автомобилей Фото: соцсети

На видео видно, как парень стоит в центре проезжей части на проспекте Ленина, напротив дома № 60, и пытается «дирижировать» транспортным потоком, подобно регулировщик.

Некоторые водители просто объезжали молодого человека, кто-то агрессивно сигналил. В финале молодой человек так резко повернул в сторону тротуара, что чуть не оказался под колесами.

Мнения комментаторов разделились: одни считают, что это просто глупая выходка, другие - что тут воздействие запрещенных веществ.