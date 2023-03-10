В столкновении двух иномарок на трассе в Тульской области пострадали трое человек Фото: материалы пресс-служб

9 марта в 14:05 на 48-м километре автодороги «Одоев - Плавск» на территории Плавского района 38-летний мужчина, управляя автомобилем Volvo S40 выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным Hyundai Accent под управлением 74-летнего водителя.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Hyundai и его 68-летняя пассажирка, которые были госпитализированы с различными травмами.

Также пострадал водитель Volvo, который после оказания медицинской помощи на месте был отпущен.