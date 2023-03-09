Тульские спасатели расчищают от заторов русло реки Тулицы Фото: материалы пресс-служб

К работам по расчистке заторов на водных объектах тульские спасатели приступили еще в декабре. В преддверии весны уже пройдено более 3 км на участках рек Тулицы, Воронки, Тростянки, Хомутовского и Щегловского ручьев, расчищена большая часть из выявленных ранее 35 участков возможного подтопления общей протяженностью свыше 4 км.

9 марта два спасательных звена городского Центра гражданской защиты и спасательных работ работали на участке реки Тулицы в районе ул. Гармонной в Туле. Проводилась опиловка деревьев, которые упали или могут упасть. Спасатели доставали из воды бытовой мусор, покрышки, бутылки. Такие заторы образуются в течение года.