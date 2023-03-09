Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 14:22

Тульские спасатели расчищают от заторов русло реки Тулицы

Это превентивные меры, направленные на избежание подтопления населенных пунктов во время паводка
Игорь КОПЫТОВ
Тульские спасатели расчищают от заторов русло реки Тулицы

Тульские спасатели расчищают от заторов русло реки Тулицы

Фото: материалы пресс-служб

К работам по расчистке заторов на водных объектах тульские спасатели приступили еще в декабре. В преддверии весны уже пройдено более 3 км на участках рек Тулицы, Воронки, Тростянки, Хомутовского и Щегловского ручьев, расчищена большая часть из выявленных ранее 35 участков возможного подтопления общей протяженностью свыше 4 км.

9 марта два спасательных звена городского Центра гражданской защиты и спасательных работ работали на участке реки Тулицы в районе ул. Гармонной в Туле. Проводилась опиловка деревьев, которые упали или могут упасть. Спасатели доставали из воды бытовой мусор, покрышки, бутылки. Такие заторы образуются в течение года.