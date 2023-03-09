В ДТП на Хворостухина в Туле пострадал трехлетний малыш

В вечернем ДТП в Туле пострадал трехлетний малыш Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице на улице Хворостухина вечером 7 марта произошло ДТП. Там примерно в 21:40 столкнулись Lada Vesta и Citroen 21083-03. По информации полицейских, в результате аварии пострадал ребенок.

- 37-летняя женщина за рулем "Весты" при повороте налево на регулируемом перекрестке не уступила дорогу Citroen, который ехал навстречу и пользовался преимуществом проезда, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

Пострадавший трехлетний мальчик в момент аварии находился в детском кресле. После оказания помощи медики отпустили его домой.