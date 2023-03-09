Тулячка Марика Чилачава завоевала бронзовую медаль на первенстве России по пауэрлифтингу Фото: материалы пресс-служб

Представительница тульской спортшколы олимпийского резерва «Юность» Марика Чилачава на проходящем с 5 по 13 марта в Екатеринбурге первенстве и чемпионате России по пауэрлифтингу — жиму и жиму классическому - завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 69 кг.

В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов из 59 регионов России. Многие из них — уже неоднократные победители состязаний подобного масштаба.

Тульская спортсменка тренируется под руководством мастера спорта Росиии М.Ф. Рогова.