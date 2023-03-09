Президент РФ наградил военную медсестру из Тулы Кристину Ким Фото: материалы пресс-служб

Так, Орден Дружбы получила научный руководитель музея-усадьбы «Ясная Поляна» Галина Алексеева. Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук Владимира Путина получила гальваник АО АК «Туламашзавод» Ирина Еремина.

Отдельно была отмечена Медалью Суворова военная медсестра из Тулы Кристина Ким.

- В этом зале – женщины, с честью выполняющие воинский, служебный, профессиональный долг. С исключительной самоотверженностью действовала, спасая раненых бойцов и мирных граждан, военная медсестра Кристина Алексеевна Ким, - подчеркнул глава государства.

Кристина Ким из Тульской области в ходе одного из боев в зоне СВО вынесла 12 раненых военнослужащих. Также она спасла жизнь 4-летнему ребенку, который был ранен после обстрела автомобиля с мирными людьми из пулемета.