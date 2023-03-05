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НовостиПроисшествия5 марта 2023 14:58

Нетрезвый водитель устроил тройное ДТП на улице Металлургов в Туле

ДТП с участием трех автомобилей произошло в ночь на 5 марта
Игорь КОПЫТОВ
Нетрезвый водитель устроил тройное ДТП на улице Металлургов в Туле

Нетрезвый водитель устроил тройное ДТП на улице Металлургов в Туле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 00:06 на улице Металлургов Туле на светофоре перед поворотом на ул. Гастелло столкнулись попутные Volkswagen Polo, за рулем которого находился 22-летний нетрезвый молодой человек и Renault Sandero под управлением 32-летнего мужчины. Renault от удара врезался в Daewoo Gentra, которым управлял 37-летний водитель.

В результате ДТП пострадала пассажирка Renault. Ей была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не потребовалась.