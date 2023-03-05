Экипаж ДПС помог водителю фуры выбраться из ледяного плена на окраине Тулы Фото: материалы пресс-служб

Утром 28 февраля Туле инспекторы ДПС Михаил Морозов и Александр Алферов помогли водителю фуры выбраться из ледяного плена. Фура заблокировала въезд в деревню Старое Басово.

Грузовик с полуприцепом забуксовал, встав поперек проезжей части. Водитель ехал из Орловской области в Рязань и сбился с пути.

Инспекторы попросили водителя трактора, который проезжал мимо, помочь. Однако поставить грузовик на ход так и не получилось. Тогда инспекторы обратились в Единую дежурно-диспетчерскую службу – при помощи ее техники фуру удалось переместить со скользкого участка.

Водитель большегруза смог продолжить движение.