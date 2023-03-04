Следственный комитет начал проверку по факту гибели туриста из Тулы на горе Эльбрус Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что 2 марта 37-летний туляк совместно со своей знакомой самостоятельно совершали подъем на Эльбрус. На высоте 4300 метров женщина почувствовала себя плохо и отказалась от дальнейшего восхождения. Мужчина же продолжил подъем. На связь он не выходил и до наступления сумерек с горы не спустился.

В ходе поисково-спасательных работ днем 3 марта его тело было обнаружено на высоте более 5000 метров. По предварительным данным, причиной смерти явилось падение со скалы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.