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НовостиОбщество4 марта 2023 14:59

Следственный комитет начал проверку по факту гибели туриста из Тулы на горе Эльбрус

Мужчина погиб, упав со скалы
Игорь КОПЫТОВ
Следственный комитет начал проверку по факту гибели туриста из Тулы на горе Эльбрус

Следственный комитет начал проверку по факту гибели туриста из Тулы на горе Эльбрус

Фото: материалы пресс-служб

Установлено, что 2 марта 37-летний туляк совместно со своей знакомой самостоятельно совершали подъем на Эльбрус. На высоте 4300 метров женщина почувствовала себя плохо и отказалась от дальнейшего восхождения. Мужчина же продолжил подъем. На связь он не выходил и до наступления сумерек с горы не спустился.

В ходе поисково-спасательных работ днем 3 марта его тело было обнаружено на высоте более 5000 метров. По предварительным данным, причиной смерти явилось падение со скалы.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.