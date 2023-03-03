Тульские спортсменки заняли 3 призовых места на Всероссийских соревнованиях по дзюдо Фото: материалы пресс-служб

Тулячки привезли золотые и серебряные медали со Всероссийских соревнований по по дзюдо. Состязание на призы ВСФО «Трудовые резервы» среди юниоров и юниорок до 23 лет проводилось с 1 по 3 марта в Смоленске.

Наши молодые спортсменки заняли 3 призовых мест. Фокина Валерия в весовой категории 52 кг завоевала «золото», а Морозова Диана в весовой категории 57 кг и Литвиненко Вера в весовой категории 48 кг - довольствовались «серебром».