Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт3 марта 2023 14:45

Тульские спортсменки заняли 3 призовых места на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Состязание проходило с 1 по 3 марта
Источник:kp.ru
Тульские спортсменки заняли 3 призовых места на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Тульские спортсменки заняли 3 призовых места на Всероссийских соревнованиях по дзюдо

Фото: материалы пресс-служб

Тулячки привезли золотые и серебряные медали со Всероссийских соревнований по по дзюдо. Состязание на призы ВСФО «Трудовые резервы» среди юниоров и юниорок до 23 лет проводилось с 1 по 3 марта в Смоленске.

Наши молодые спортсменки заняли 3 призовых мест. Фокина Валерия в весовой категории 52 кг завоевала «золото», а Морозова Диана в весовой категории 57 кг и Литвиненко Вера в весовой категории 48 кг - довольствовались «серебром».