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НовостиПроисшествия3 марта 2023 14:32

В Туле поймали несовершеннолетнего мошенника, который обманул пожилую женщину

Возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
В Туле поймали несовершеннолетнего мошенника, который обманул пожилую женщину

В Туле поймали несовершеннолетнего мошенника, который обманул пожилую женщину

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

27 февраля в полицию обратились 87-летняя женщина, проживающая в Туле. Ей на телефон поступали звонки о том, что её внук стал виновником дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Пенсионерка, не раздумывая, согласилась, после чего к ней подъехал молодой человек и 250 тысяч рублей. Только после передачи денег она поняла, что стала жертвой мошенников.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и задержать преступника. Им оказался 16-летний житель Тулы.

В данный момент продолжается работа по выяснению обстоятельств его преступной деятельности, а также устанавливается его причастность к другим подобным противоправным деяниям. Также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ.