На проспекте Ленина в Туле появятся крупнолистные липы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Как сообщил глава администрации города Тулы, в 2023 года в городе благоустроят 40 дворов и 1 общественное пространство на улице Кауля. При это Алексей Дюмин отметил, что для Тулы это слишком мало и поручил выбрать ещё 2 общественных пространства.

Так, на проспекте Ленина в Туле уже в мае появятся модули в которых высадят крупноразмерные и крупнолистные липы, а на Молодежном бульваре установят настоящую космическую капсулу, которую городу передал Роскосмос.