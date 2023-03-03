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НовостиПроисшествия3 марта 2023 13:45

В Туле задержали мужчину, который ограбил прохожего

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия
Источник:kp.ru
В Туле задержали мужчину, который ограбил прохожего

В Туле задержали мужчину, который ограбил прохожего

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

43-летний мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что в вечернее время, недалеко от дома по месту жительства, неизвестный похитил у него денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность и задержать преступника. Им оказался 21-летний представитель цыганского этноса.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.