В Туле задержали мужчину, который ограбил прохожего Фото: Алексей ФОКИН (фото)

43-летний мужчина, проживающий в Туле, обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что в вечернее время, недалеко от дома по месту жительства, неизвестный похитил у него денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность и задержать преступника. Им оказался 21-летний представитель цыганского этноса.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства данного происшествия.