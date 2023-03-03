Житель Тульской области обвиняется в убийстве знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

16 декабря 2022 года 32-летний мужчина, проживающий в Кимовском районе Тульской области, находился в состоянии алкогольного опьянения около дома № 3 по ул. Парковой. В ходе конфликта, возникшего на почве неприязненного отношения к знакомому, злоумышленник нанес последнему удар клинком ножа в грудную клетку слева. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.