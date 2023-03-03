За 2023 год в Тульской области произошло 13 ДТП с участием пьяных водителей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Начиная с 2023 года на Территории Тульской области произошло 13 ДТП с участием водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. В них погибли 3 человека и 16 получили ранения.

В связи с этим каждую пятницу и выходные в регионе проводится профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает, что одной из главных причин аварийных ситуаций на дорогах – медленная реакция водителей, которая напрямую зависит от физического состояния человека. Даже при употреблении незначительной дозы алкоголя скорость реакции снижается и не позволяет водителю адекватно оценивать дорожную обстановку.