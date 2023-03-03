Три жителя Тульской области обвиняются в незаконном обороте фальшивых купюр Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 1 по 22 октября 2021 года 22, 25 и 30-летний мужчины, проживающие в городе Донской Тульской области, незаконно приобрели у неустановленного лица 10 поддельных банковских купюр номиналом 2 тысячи рублей. После они расплачивались данными деньгами в магазинах города, получая сдачу подлинными денежными знаками.

Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 УК РФ (сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБ РФ, совершенный организованной группой). В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по сущемтву.