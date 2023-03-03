Жительница Тульской области осуждена на 3 года и 9 месяцев за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

12 ноября 2022 года 40-летняя женщина, проживающая в Алексине, находилась в состоянии алкогольного опьянения рядом с домом на улице Строительной. Между ней и её мужем возник конфликт, в ходе которого она достала из сумочки нож и нанесла ему удар в область грудной клетки. К счастью, проходящий мимо прохожий вовремя вызвал скорую и 29-летнего мужчину доставили в больницу с полученными повреждениями.

Злоумышленница была признана виновной совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Суд приговорил её к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.