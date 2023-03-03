На горе Эльбрус нашли тело пропавшего туляка Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает региональное управление МЧС России, 3 марта в Кабардино-Балкарской республике на горе Эльбрус нашли тело 37-летнего мужчины из Туле. В данный момент спасатели доставляют погибшего вниз на поляну Азау.

Напомним, 2 марта примерно в 7:00 поступило сообщение, что на горе Эльбрус пропал 37-летний мужчина, проживающий в Туле. На поисково-спасательные работы выдвинулись спасатели в количестве 5 человек и 1 единицы техники, но накануне в 14:30 их прекратили из-за ухудшения погодных условий.

Утром 3 марта поисково-спасательные работы были возобновились. Маршрут обследования - от «Приют-11» до вершины горы Эльбрус. В состав отряда входили 11 человек и 2 единицы техники.