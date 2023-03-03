В Туле задержали двух наркоторговцев, делавших закладки с зельем Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники ППС и УКОН УМВД России по Тульской области задержали двоих, не связанных между собой, жителей Тулы, причастных к незаконному сбыту наркотиков на территории города посредством организации тайников-закладок.

39-летняя женщина и 37-летний мужчина приобретали оптовые партии в интернет-магазине, расфасовывали наркотики и сбывали покупателям. Расчет осуществлялся посредством биткоин-кошелька.

Злоумышленники успели осуществить около 35 закладок. Кроме того, в ходе досмотра у них обнаружили и изъяли пакеты, внутри которых находился гашиш. У женщины - 2,68 г, у мужчины - 8,22 г. У последнего также изъяли мефедрон массой 1,38 г.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, возбужэдено уголовное дело.