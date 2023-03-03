В Тульской области легковушка «поднырнула» под грузовик: пострадала девушка-пассажир Фото: материалы пресс-служб

2 марта в 1:05 на 284-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Воловского района 30-летний мужчина за рулем LADA Granta не выдержал безопасную дистанцию и совершил попутное столкновение с автомобилем «ГАЗ 2747» под управлением 24-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадал 25-летняя пассажирка легковушки, которая после оказания медицинской помощи на месте была отпущена.